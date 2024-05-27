الرئيس الكوري الجنوبي: سيول وطوكيو وبكين تتفق على تعزيز التعاون الثلاثي

اتفق زعماء سيول وطوكيو وبكين على تعزيز التعاون الثلاثي، بعد عقدهم أول قمة ثلاثية لهم منذ حوالى خمس سنوات في سيول.



وشدد أوضح الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في مؤتمر صحافي مشترك على أنه "يجب تعزيز نظام التعاون الثلاثي"، موضحا أننا "قررنا عقد اجتماعات ثلاثية بشكل منتظم".