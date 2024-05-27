رئيس الوزراء الصيني يدعو إلى "ضبط النفس" في شبه الجزيرة الكورية

دعا رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، جميع الأطراف إلى "ممارسة ضبط النفس" في شبه الجزيرة الكورية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).



ودعا، خلال اجتماعه مع قادة كوريا الجنوبية واليابان الإثنين في سيول، "الأطراف المعنيين إلى ممارسة ضبط النفس والحيلولة دون تفاقم الوضع في شبه الجزيرة الكورية"، وفق شينخوا.