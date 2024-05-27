قادة عرب يزورون الصين هذا الأسبوع

يزور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقادة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس الصين هذا الأسبوع، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في بكين.



وأوضحت متحدثة باسم وزارة الخارجية في بيان أن الزعماء سيجرون من 28 أيار إلى 1 حزيران "زيارات دولة للصين ويحضرون حفل افتتاح المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي".



وسيضم الوفد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



وأكد نائب وزير الخارجية دينغ لي، خلال مؤتمر صحافي في بكين، أن الرئيس شي جينبينغ سيحضر المنتدى ويُلقي خطابا الخميس.



وكشف أنّ شي "سيجري أيضا محادثات مع رؤساء الدول الأربعة على التوالي لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".



وذكر دينغ أن المنتدى سيهدف إلى تعميق "التوافق بين الصين والدول العربية" وسيشارك في رئاسته كبير الدبلوماسيين وانغ يي ونظيره الموريتاني.



وأشار إلى أنّ الزعماء سيكون لهم موقف مشترك بين الصين والدول العربيّة بشأن القضيّة الفلسطينيّة.