15 قتيلا على الأقل جراء أعاصير في جنوب الولايات المتحدة

قُتل 15 شخصا على الأقلّ في جنوب الولايات المتحدةK بعد أن ضربت أعاصير قويّة ولايات تكساس وأوكلاهوما وأركنساس ليل السبت الأحد.



وتُواصل فرق الإنقاذ عمليّات البحث في محاولة للعثور على ناجين محتملين وتحديد مكانهم تحت أنقاض المباني التي دمّرتها الأحوال الجوّية السيّئة التي تسبّبت أيضا في انقطاع كبير للتيّار الكهربائي.



وأحصت هيئة الأرصاد الجوّية الأميركيّة السبت ما مجموعه 25 إعصارا.



في شمال دالاس بتكساس، قتل إعصار سبعة أشخاص على الأقلّ، حسب راي سابينغتون شريف مقاطعة كوك.



كما لقي شخصان حتفهما في غرب أوكلاهوما بسبب إعصار آخر، وفق ما نقل تلفزيون محلّي عن مسؤولين.



وفي ولاية أركنساس، تسبّبت هذه الظواهر الجوّية في مقتل خمسة أشخاص وفق ما نقلت قناة محلّية عن السلطات.



وأبلِغ عن مقتل شخص آخر في لويزفيل في كنتاكي، وفق ما قال العمدة كريغ غرينبرغ.