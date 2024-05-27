منظمة الصحة العالمية تسعى لجمع 7 مليارات دولار من خلال آلية تمويل جديدة

أطلقت منظمة الصحة العالمية آلية تمويل جديدة تهدف إلى جمع 7 مليارات دولار يمكن اللجوء إليها بسرعة ومرونة أكبر.



وأكد الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن الزيادة المقررة في الالتزامات ستسهم بأربعة مليارات دولار في ميزانية الوكالة البالغة 11,1 مليار دولار على مدى السنوات الأربع حتى عام 2028.



وأوضح تيدروس، أمام الحاضرين في حفل الإطلاق في جنيف، أن "جولة الاستثمار تهدف إلى تعبئة السبعة مليارات دولار المتبقية".



ولفت إلى أنه "بدلا من انتظار وصول التمويل على مدى أربع سنوات - من دون معرفة متى سيأتي أو (كم) سيأتي - تهدف جولة الاستثمار إلى تأمين هذا التمويل مقدما".



وأوضح "سيسمح لنا ذلك بوضع خطط طويلة المدى وتوظيف الأشخاص الذين نحتاجهم لتنفيذ تلك الخطط بعقود أكثر أمانا".



ومن المقرر تنظيم "قمة جولة الاستثمار" في تشرين الثاني لتأمين الأموال، وستقوم منظمة الصحة العالمية والدول الراعية للمبادرة الجديدة بممارسة ضغوط مكثفة قبل ذلك الحين للوصول إلى هدف 7 مليارات دولار.