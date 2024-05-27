الرئاسة الفلسطينية: استهداف إسرائيل خيام نازحين في رفح "مجزرة بشعة"

اتهمت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل باستهداف مركز للنازحين عمدا في مدينة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، فيما قال مسؤولون في القطاع الفلسطيني إن القصف أدى إلى استشهاد 35 شخصا على الأقل.



وقالت الرئاسة في بيان إن "ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لهذه المجزرة البشعة هو تحد لجميع قرارات الشرعية الدولية"، متهمة القوات الإسرائيلية بـ"استهداف... خيام النازحين في رفح بشكل متعمد".