سيول وطوكيو وبكين تقول إن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية يصب في "مصلحتها المشتركة"

اعتبرت كوريا الجنوبية واليابان والصين أن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية والحفاظ على الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية يمثلان "مصلحة ومسؤولية مشتركة".



وأوضح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أننا " أعدنا تأكيد أن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية يصبّان في المصلحة المشتركة لبلادنا" فيما رأت رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول أن القضية هي "مسؤولية ومصلحة مشتركة" للدول الثلاث.