بوريل: إسرائيل تواصل العمل العسكري الذي طلبت منها محكمة العدل وقفه

رأى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن إسرائيل تمضي قدما في العملية العسكرية في جنوب قطاع غزة على الرغم من حكم محكمة العدل الدولية الذي يحثها على وقف هجومها على الفور.



وشدد بوريل قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على أنه يتعين تنفيذ حكم المحكمة، قائلا إنه سيعمل أيضا على التوصل إلى قرار سياسي بشأن إطلاق مهمة الاتحاد الأوروبي المخصصة للمساعدة الحدودية بمعبر رفح.