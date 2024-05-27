وزير خارجية النمسا: إعادة تفعيل بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية بمعبر رفح سيستغرق بعض الوقت

رأى وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرغ أن إحياء بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية على معبر رفح، والمعروفة باسم "يوبام"، سيستغرق بعض الوقت.



وأضاف، في تصريحات للصحفيين، أن البعثة التي تشكلت في البداية في عام 2005 كانت في "حالة سبات" في السنوات الماضية.