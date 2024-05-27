الشرطة الأرمينية تعتقل أكثر من 130 محتجا في يريفان

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الداخلية الأرمينية قولها اليوم، إن الشرطة اعتقلت 137 متظاهرا كانوا يغلقون شوارع في العاصمة يريفان في إطار سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.ويحتشد المتظاهرون أسبوعيا منذ نيسان في يريفان للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.وبدأت المظاهرات، التي يقودها رئيس الأساقفة باغرات غالستانيان، احتجاجا على اعتزام باشينيان تسليم أربع قرى مهجورة إلى أذربيجان، الخصم اللدود لبلده منذ وقت طويل.وبعد تسليم القرى بالفعل، تطورت الاحتجاجات وأصبحت تطالب باشينيان بالاستقالة من منصبه.