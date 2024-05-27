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شكوى جديدة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" إلى الجنائية الدولية حول استشهاد صحافيين في غزة
أخبار دولية
2024-05-27 | 03:07
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شكوى جديدة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" إلى الجنائية الدولية حول استشهاد صحافيين في غزة
تقدمت "مراسلون بلا حدود" بشكوى جديدة أمام المحكمة الجنائية الدولية حول "جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في حق فلسطينيين" على ما جاء في بيان للمنظمة غير الحكومية.
ودعت المنظمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى "التحقيق في جرائم ارتكبت في حق ما لا يقل عن تسعة مراسلين فلسطينيين بين الخامس عشر من كانون الأول 2023 و20 أيار 2024".
ورأت المنظمة أن "الجيش الإسرائيلي قتل" أكثر من مئة صحافي في قطاع غزة.
وأوضحت أنها ثالث شكوى تتقدم بها حول استشهاد صحافيين في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد شكوى أولى في 31 تشرين الأول وأخرى في 22 كانون الأول.
وتشير الشكوى الجديدة إلى "ثماني حالات جديدة لصحافيين فلسطينيين استشهدوا ومراسل جرح" جميعهم "خلال ممارسة مهامهم" الصحافية.
وأكدت المنظمة غير الحكومية أن لديها "دوافع معقولة للظن بأن بعض هؤلاء الصحافيين وقعوا ضحية جرائم قتل متعمدة والآخرين وقعوا في هجمات متعمدة ضد مدنيين من جانب الجيش الإسرائيلي".
ومطلع كانون الثاني، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن الجرائم ضد الصحافيين مشمولة في تحقيقه حول جرائم الحرب في غزة.
وقال محامي المنظمة أنطوان برنار في بيان إن "الذين يقتلون صحافيين ينالون من حق الرأي العام بالحصول على المعلومات وهو أمر يرتدي حيوية أكبر في زمن النزاعات".
وتفيد لجنة حماية الصحافيين ومقرها في نيويورك بأن ما لا يقل عن 107 صحافيين وعامل في مجال الإعلام استشهدوا خلال الحرب في قطاع غزة.
وتشمل شكوى مراسلون بلا حدود خصوصا صحافيا قناة الجزيرة القطرية، حمزة الدحدوج ومصطفى ثريا اللذين استشهدا في ضربة على سيارتهما في جنوب القطاع.
وأكد الجيش الإسرائيلي يومها أن الصحافيين "كانا يوجهان مسيّرات تشكل تهديدا وشيكا على القوات الإسرائيلية" ووصفها بأنهما "عميلان إرهابيان" وهي اتهامات نفتها عائلاتهما والمحطة التي يعملان لحسابها.
أخبار دولية
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