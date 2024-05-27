مقتل شخص وإصابة ثلاثة في هجوم بمسيّرة أوكرانية على محطة وقود روسية

قُتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون اليوم، في هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية على محطة وقود في منطقة أوريول الروسية قرب الحدود الأوكرانية، وفق ما أعلن مسؤولون حكوميون.وقال حاكم منطقة أوريول أندري كليتشكوف على تلغرام: "سقطت مسيّرة هذا الصباح على محطة وقود في مدينة ليفني" ما أدى إلى إتلاف واجهة مبنى إداري، مضيفا أنه تم تنفيذ هجوم آخر بمسيّرة بعد وصول جهاز الطوارئ إلى مكان الحادث.وأعلن أنه "بحسب المعلومات الأولية، قُتل سائق سيارة إطفاء"، مشيرا إلى أن ثلاثة آخرين من العاملين في جهاز الطوارئ أصيبوا.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أنها تمكنت من اعتراض 12 مسيّرة أوكرانية خلال الليل، من بينها ست فوق منطقة أوريول الواقعة على مسافة حوالى 170 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا.وكثّفت أوكرانيا هجماتها على المناطق الحدودية مع روسيا في الأشهر الأخيرة، خصوصا على مواقع الطاقة.