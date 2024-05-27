مصر تدين القصف الاسرائيلي "المتعمد" لخيام النازحين في رفح

دانت مصر "بأشد العبارات" القصف الاسرائيلي لمخيمات النازحين في رفح، واصفة إياه بـ"المتعمد".



وقالت وزارة الخارجية في بيان إن مصر "تدين بأشد العبارات قصف القوات الاسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في رفح" الذي أوقع 40 شهيدا بحسب الدفع المدني في قطاع غزة.



واعتبر البيان قصف مخيمات النازحين "انتهاكا جديدا وصارخا للقانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب".