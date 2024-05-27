قطر تعرب عن قلقها من أن "يعيق" القصف الإسرائيلي على رفح محادثات التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة

أعربت قطر عن قلقها من أن "يعيق" القصف الإسرائيلي على مخيم للنازحين في رفح في جنوب غزة، محادثات التوصل إلى اتفاق هدنة وتبادل أسرى في القطاع.



وعبّرت وزارة الخارجية القطرية في بيان عن قلق الدولة الخليجية التي تؤدي دور الوسيط بين طرفَي النزاع، من أن "يعقد القصف جهود الوساطة الجارية، ويعيق الوصول إلى اتفاق لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين".