ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مخيم النازحين في رفح إلى 40

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي الذي طال مخيما للنازحين في رفح جنوبا إلى 40 على الأقل وإصابة 65 شخصا آخرين.



وقال مدير إدارة الإمداد والتجهيز في الدفاع المدني محمد المغير لوكالة فرانس برس: "40 شهيدا و65 مصابا حصيلة المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في خيام النازحين شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة".



وأضاف: "انتهت عمليات الإنقاذ والانتشال مساء... شاهدنا جثثا متفحمة وأشلاء".