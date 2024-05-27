توقيف صاحب مستشفى في الهند بعدما أودى حريق بستة أطفال حديثي الولادة

أوقفت الشرطة الهندية طبيبا وصاحب مستشفى أطفال غير مرخص، بعدما شبّ حريق فيه أدى إلى مقتل ستة أطفال رضع في نيودلهي.



وقال المسؤول في الشرطة سوريندرا شودري في بيان إننا "قمنا بعمليات توقيف" بعد يومين من اندلاع الحريق في مستشفى "نيو بورن بيبي كير" في منطقة فيفيك فيهار بنيودلهي مساء السبت.



وبحسب تشودري، فإن المستشفى "لم يكن مجهّزا بنظام إخلاء في حالة نشوب حريق".



بالإضافة إلى ذلك، كانت صلاحية ترخيصه انتهت في آذار الماضي، وكان المالك وضع في القسم أكثر من ضعف عدد الأسرة المسموح بها.



وأوضح تشودري أنه "كان لدى المستشفى تصريح بخمسة أسرة كحد أقصى، لكنه وضع أكثر من عشرة".



واخرج 12 طفلا حديثي الولادة من المستشفى خلال الحريق لكن ستة منهم كانوا قد لقوا حتفهم عندما فحصهم الأطباء، فيما لا يزال خمسة أطفال يتلقون العلاج في مستشفى آخر.