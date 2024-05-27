وزيرة خارجية ألمانيا: حكم محكمة العدل الدولية ملزم ويجب احترامه

شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم قبل اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي، على أن حكم محكمة العدل الدولية الذي يحث إسرائيل على الوقف الفوري لهجومها العسكري على الجزء الجنوبي من قطاع غزة ملزم ويجب احترامه.



وقالت: "لن تتحرر أي رهينة إسرائيلية إذا اضطر المزيد من السكان للجوء إلى الخيام... القانون الإنساني الدولي ينطبق على الجميع وأيضا على ممارسات إسرائيل في الحرب".