المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية: لا نزال نحقق في واقعة غزة "الجسيمة جدا"

وصفت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية الميجر جنرال يفعات تومر-يروشالمي الغارة الجوية على رفح، بأنها "جسيمة جدا".



وأكدت، خلال مؤتمر صحفي لنقابة المحامين في إسرائيل، أن تحقيقات القوات المسلحة في الأمر مستمرة.



وأوضح أن "تفاصيل الواقعة لا تزال تخضع للتحقيق الذي نلتزم بإجرائه على أكمل وجه".



وقالت إن الجيش الاسرائيلي "يأسف على أي أذى يلحق بغير المقاتلين خلال الحرب".