الأردن يدين إستمرار إسرائيل بإرتكاب "جرائم الحرب البشعة" في غزة

دان الأردن بشدة إستمرار إسرائيل بإرتكاب "جرائم الحرب البشعة" في غزة، إثر قصفها مركزاً للنازحين في رفح في أقصى جنوب القطاع الفلسطيني ما أدى إلى استشهاد 40 شخصا وإصابة العشرات.واعتبرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، أن ما حصل "تحد صارخ لقرارات محكمة العدل الدولية وانتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".وأكد المتحدث بإسم الوزارة سفيان القضاة "إدانة المملكة واستنكارها المطلق لهذه الأفعال والجرائم التي تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي (...) وتمثل جرائم حرب على المجتمع الدولي بأكمله التصدي لها ومحاسبة المسؤولين عنها".وحض المجتمع الدولي على "التحرك بشكل فوري وفاعل، وإلزام إسرائيل بتحمل مسؤولية ممارساتها ومحاسبتها على أفعالها".