الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الأردن يدين إستمرار إسرائيل بإرتكاب "جرائم الحرب البشعة" في غزة
أخبار دولية
2024-05-27 | 04:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الأردن يدين إستمرار إسرائيل بإرتكاب "جرائم الحرب البشعة" في غزة
دان الأردن بشدة إستمرار إسرائيل بإرتكاب "جرائم الحرب البشعة" في غزة، إثر قصفها مركزاً للنازحين في رفح في أقصى جنوب القطاع الفلسطيني ما أدى إلى استشهاد 40 شخصا وإصابة العشرات.
واعتبرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، أن ما حصل "تحد صارخ لقرارات محكمة العدل الدولية وانتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأكد المتحدث بإسم الوزارة سفيان القضاة "إدانة المملكة واستنكارها المطلق لهذه الأفعال والجرائم التي تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي (...) وتمثل جرائم حرب على المجتمع الدولي بأكمله التصدي لها ومحاسبة المسؤولين عنها".
وحض المجتمع الدولي على "التحرك بشكل فوري وفاعل، وإلزام إسرائيل بتحمل مسؤولية ممارساتها ومحاسبتها على أفعالها".
أخبار دولية
الأردن
إسرائيل
جرائم الحرب
غزة
التالي
السعودية تدين الهجمات الإسرائيلية على غزة
المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية: لا نزال نحقق في واقعة غزة "الجسيمة جدا"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-05-19
الصفدي: الأردن يدعو إلى إجراء تحقيق دولي في جرائم الحرب العديدة المرتكبة في غزة
آخر الأخبار
2024-05-19
الصفدي: الأردن يدعو إلى إجراء تحقيق دولي في جرائم الحرب العديدة المرتكبة في غزة
0
أخبار دولية
2024-05-01
الأردن يقول إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا قافلتي مساعدات في طريقهما إلى غزة
أخبار دولية
2024-05-01
الأردن يقول إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا قافلتي مساعدات في طريقهما إلى غزة
0
أخبار دولية
2024-03-30
وزير الخارجية الأردني: يمكن التعامل مع المجاعة في غزة في وقت قصير إذا فتحت إسرائيل المعابر
أخبار دولية
2024-03-30
وزير الخارجية الأردني: يمكن التعامل مع المجاعة في غزة في وقت قصير إذا فتحت إسرائيل المعابر
0
أخبار دولية
2024-03-13
وزير خارجية الأردن يتهم إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب غير مسبوقة" في غزة
أخبار دولية
2024-03-13
وزير خارجية الأردن يتهم إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب غير مسبوقة" في غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:42
الجيش الباكستاني: مقتل 5 جنود في معارك مع مسلحين
أخبار دولية
07:42
الجيش الباكستاني: مقتل 5 جنود في معارك مع مسلحين
0
أخبار دولية
07:36
بوريل يؤكد على وجوب تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات هلى رفح
أخبار دولية
07:36
بوريل يؤكد على وجوب تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات هلى رفح
0
أخبار دولية
07:06
ماكرون: الغارات الإسرائيلية التي قتلت عددا كبيرا من النازحين في رفح أثارت غضبي
أخبار دولية
07:06
ماكرون: الغارات الإسرائيلية التي قتلت عددا كبيرا من النازحين في رفح أثارت غضبي
0
أخبار دولية
06:41
إردوغان: تركيا ستبذل "كل ما في وسعها" لمحاسبة نتانياهو
أخبار دولية
06:41
إردوغان: تركيا ستبذل "كل ما في وسعها" لمحاسبة نتانياهو
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
03:34
نانسي عجرم تقفز على الترامبولين مع ابنتها... ولقطات من حديقة الفيلا الخاصّة بها
فنّ
03:34
نانسي عجرم تقفز على الترامبولين مع ابنتها... ولقطات من حديقة الفيلا الخاصّة بها
0
فنّ
03:12
بعد "عروس الحلانيّة" ماريتا... نادين الراسي تبارك لـ "بنت البيت" دانا عاصي الحلاني
فنّ
03:12
بعد "عروس الحلانيّة" ماريتا... نادين الراسي تبارك لـ "بنت البيت" دانا عاصي الحلاني
0
اقتصاد
07:29
لجنة المال أنجرت قانون تنظيم النازحين وأقرت ترحيل المخالفين... كنعان: لبنان ليس أرضاً سائبة
اقتصاد
07:29
لجنة المال أنجرت قانون تنظيم النازحين وأقرت ترحيل المخالفين... كنعان: لبنان ليس أرضاً سائبة
0
آخر الأخبار
2024-05-21
الحكومة الإسرائيلية: ندعو الدول لإعلان أنها لن تنفذ أي مذكرات إعتقال تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين
آخر الأخبار
2024-05-21
الحكومة الإسرائيلية: ندعو الدول لإعلان أنها لن تنفذ أي مذكرات إعتقال تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:00
محطة Drive Throw جديدة في الفيدار بالتعاون بين IPT ومؤسسة إدارة نفايات لبنان
تقارير نشرة الاخبار
15:00
محطة Drive Throw جديدة في الفيدار بالتعاون بين IPT ومؤسسة إدارة نفايات لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
تحفة معمارية جديدة في أبو ظبي بتوقيع لبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:54
تحفة معمارية جديدة في أبو ظبي بتوقيع لبناني
0
أخبار لبنان
13:49
إحتفال في مزار سيدة لبنان حريصا في ختام الشهر المريمي
أخبار لبنان
13:49
إحتفال في مزار سيدة لبنان حريصا في ختام الشهر المريمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
طرابلس: عاصمة الثقافة العربية تجمع لبنانيين من كافة الأعمار والمناطق حول الثقافة والآثار
تقارير نشرة الاخبار
13:41
طرابلس: عاصمة الثقافة العربية تجمع لبنانيين من كافة الأعمار والمناطق حول الثقافة والآثار
0
رياضة
13:38
حصيلة الأيام الأربعة في اليوم الختامي لمهرجان بيروت الرياضي مباشرةً من الفوروم دو بيروت
رياضة
13:38
حصيلة الأيام الأربعة في اليوم الختامي لمهرجان بيروت الرياضي مباشرةً من الفوروم دو بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لكل مواليد الـ٢٠٠٦ وما دون ... قريباً جداً سيصبح بإمكانكم الحصول على دفتر سوق
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لكل مواليد الـ٢٠٠٦ وما دون ... قريباً جداً سيصبح بإمكانكم الحصول على دفتر سوق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
جمهور النجمة عبير نعمة كان على موعد مع حفلها في كازينو لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:35
جمهور النجمة عبير نعمة كان على موعد مع حفلها في كازينو لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
المهرجانات قوة إقتصادية للبنان…
تقارير نشرة الاخبار
13:30
المهرجانات قوة إقتصادية للبنان…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
محاولة غش للأسواق اللبنانية عبر مرفأ بيروت في قبضة الأمن
تقارير نشرة الاخبار
13:30
محاولة غش للأسواق اللبنانية عبر مرفأ بيروت في قبضة الأمن
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
14:00
في أجواء رومانسية...حبيب دانا الحلاني يطلب يدها للزواج على شاطئ البحر (فيديو)
فنّ
14:00
في أجواء رومانسية...حبيب دانا الحلاني يطلب يدها للزواج على شاطئ البحر (فيديو)
2
فنّ
11:57
بفستان مزيّن بصورة المسيح...ممثلة شهيرة تثير الجدل في مهرجان كان وهذا ما فعلته مع حارسة الأمن! (صورة)
فنّ
11:57
بفستان مزيّن بصورة المسيح...ممثلة شهيرة تثير الجدل في مهرجان كان وهذا ما فعلته مع حارسة الأمن! (صورة)
3
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لكل مواليد الـ٢٠٠٦ وما دون ... قريباً جداً سيصبح بإمكانكم الحصول على دفتر سوق
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لكل مواليد الـ٢٠٠٦ وما دون ... قريباً جداً سيصبح بإمكانكم الحصول على دفتر سوق
4
أخبار دولية
08:17
تعيين فيصل المجفل سفيرا جديدا للسعودية لدى سوريا
أخبار دولية
08:17
تعيين فيصل المجفل سفيرا جديدا للسعودية لدى سوريا
5
فنّ
04:29
راغب علامة أشعل الأجواء.. فيديو من حفل زفاف ميشال الياس المر
فنّ
04:29
راغب علامة أشعل الأجواء.. فيديو من حفل زفاف ميشال الياس المر
6
أمن وقضاء
13:18
بعد انتشار خبر عن تعرض قاصر سوري للإغتصاب من قبل عراقيين في الحمرا... هذا ما أوضحته معلومات الـLBCI
أمن وقضاء
13:18
بعد انتشار خبر عن تعرض قاصر سوري للإغتصاب من قبل عراقيين في الحمرا... هذا ما أوضحته معلومات الـLBCI
7
موضة وجمال
11:10
مهرجان كان 2024...إليكم أفضل الإطلالات التي أذهلت العالم على السجادة الحمراء! (صور)
موضة وجمال
11:10
مهرجان كان 2024...إليكم أفضل الإطلالات التي أذهلت العالم على السجادة الحمراء! (صور)
8
خبر عاجل
00:47
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت والعمل جار للمعالجة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة
خبر عاجل
00:47
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت والعمل جار للمعالجة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More