إيطاليا: الهجمات الإسرائيلية على مدنيين في غزة لم تعد مبررة

اعتبرت إيطاليا أن الهجمات الإسرائيلية على مدنيين فلسطينيين في غزة لم تعد مبررة، وذلك في أحد أقوى انتقادات روما حتى الآن للعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.



وقال وزير الدفاع الايطالي غويدو كروزيتو لقناة سكاي.تي.في24: "الوضع يزداد صعوبة إذ يجري الضغط على الشعب الفلسطيني من دون مراعاة لحقوق الرجال والنساء والأطفال الأبرياء الذين لا علاقة لهم بحماس، وهذا لم يعد من الممكن تبريره...نحن نراقب الوضع بيأس".



وتسببت أحدث ضربات جوية إسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة في استشهاد 35 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات.



وأشار كروزيتو الى أن إيطاليا تتفق من حيث المبدأ مع الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول على بلدات في جنوب إسرائيل، لكنه قال إنه لا بد من التفرقة بين الحركة المسلحة والشعب الفلسطيني.