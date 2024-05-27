وزير الخارجية الأردني: المجتمع الدولي تخلى عن اللاجئين السوريين

اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قبل مؤتمر للمانحين بقيادة الاتحاد الأوروبي عن الحرب المستمرة منذ 13 عاما في سوريا، أن المجتمع الدولي تخلى عن اللاجئين السوريين مع تضاؤل التمويل اللازم لدعمهم في الدول المضيفة.



وقال الصفدي للصحفيين لدى وصوله إلى بروكسل: "سنرسل رسالة واضحة جدا من الأردن باعتباره دولة مضيفة مفادها أننا نشعر بأنه تم التخلي عن اللاجئين.. وعن الدول المضيفة".