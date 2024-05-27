كوريا الشمالية: محادثات قمة سيول بشأن نزع السلاح النووي "استفزاز سياسي خطر"

اعتبرت كوريا الشمالية أن المناقشات التي جرت خلال قمة بين بكين وطوكيو وسيول بشأن نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية تشكل "استفزازا سياسيا خطرا" وتنتهك وضعها الدستوري كدولة تملك السلاح النووي.



ورأى متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية إن "مناقشة نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية اليوم تشكل استفزازا سياسيا خطرا"، مؤكدا أن ذلك "ينتهك الموقف الدستوري لبلادنا كدولة تملك أسلحة نووية".

