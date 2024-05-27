التطورات في قطاع غزة توسطت تصريحات عدد من المسؤولين في بروكسل

تتّجه الأنظار اليوم الى مدينة بروكسل، التي تحتضن المؤتمر الوزاري الثام، الذي يُناقش الوضع في الشرق الأوسط وملف النازحين السوريين، كما قضية الحرب الأوكرانية الروسية.



ومنذ بدء توافد وزراء خارجية الدول الأوروبية إلى العاصمة البريطانية، حضرت التطورات في قطاع غزة واعتراف دول اوروبية بدولة فلسطين على لسان المتحدثين، وكانت محور تصريحات عدد من وزراء الخارجية، حيث كان تأكيد على ضرورة احترام مسار العمل المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.