روسيا تعلن السيطرة على قريتين في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا اليوم، أن قواتها سيطرت على قريتين جديدتين في شرق أوكرانيا، واحدة في منطقة دونتيسك والثانية في منطقة خاركيف في شمال شرق البلاد.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن القوات "حررت قرية نتايلوف في منطقة دونيتسك" و"إيفانيفكا في منطقة خاركيف".