إردوغان: تركيا ستبذل "كل ما في وسعها" لمحاسبة نتانياهو

وعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأن بلاده ستبذل "كل ما في وسعها" لمحاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والسلطات "الهمجية" غداة الضربات على رفح.



وقال إردوغان: "تماما مثل هتلر، ميلوشيفيتش (رئيس يوغوسلافيا السابقة) وكارادجيتش (زعيم صرب البوسنة) وغيرهم من فراعنة التاريخ الذين يعجبون بهم، لن يتمكنوا من تجنب أن تحل عليهم اللعنة. كتركيا، سنبذل كل ما في وسعنا لمحاسبة هؤلاء الهمجيين والقتلة الذين لا علاقة لهم بالإنسانية".