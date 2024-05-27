ماكرون: الغارات الإسرائيلية التي قتلت عددا كبيرا من النازحين في رفح أثارت غضبي

ماكرون: لا مناطق آمنة في رفح للمدنيين الفلسطينيين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، أنه يشعر "بغضب" من الضربات الإسرائيلية على رفح والتي قتلت عشرات النازحين أمس.



وقال ماكرون على منصة إكس: "تلك العمليات يجب أن تتوقف. ليس هناك مناطق آمنة في رفح للمدنيين الفلسطينيين".