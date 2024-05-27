بوريل يؤكد وجوب تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات هلى رفح

أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وجوب تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكرية على رفح، وذلك قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية في بروكسل.وقال بوريل أمام الصحافيين إن وزراء الاتحاد الأوروبي سيبحثون الأمر صباح الاثنين قبل الاجتماع مع نظرائهم في مصر والأردن وقطر والإمارات والأمين العام لجامعة الدول العربية، لافتا الى أن الجميع متفق على أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ويجب تنفيذها.وأضاف: "هناك بالفعل معضلة حول كيفية قيام المجتمع الدولي بفرض تنفيذ" هذه القرارات.وتابع: "دعونا نرى ما في جعبتنا وفيما إذا كانت الدول الأعضاء" في الاتحاد الأوروبي "تريد الرد أم لا" على هذا القرار.