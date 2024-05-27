الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
26
o
الجنوب
24
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
26
o
الجنوب
24
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بوريل يؤكد وجوب تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات هلى رفح
أخبار دولية
2024-05-27 | 07:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بوريل يؤكد وجوب تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات هلى رفح
أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وجوب تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكرية على رفح، وذلك قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية في بروكسل.
وقال بوريل أمام الصحافيين إن وزراء الاتحاد الأوروبي سيبحثون الأمر صباح الاثنين قبل الاجتماع مع نظرائهم في مصر والأردن وقطر والإمارات والأمين العام لجامعة الدول العربية، لافتا الى أن الجميع متفق على أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ويجب تنفيذها.
وأضاف: "هناك بالفعل معضلة حول كيفية قيام المجتمع الدولي بفرض تنفيذ" هذه القرارات.
وتابع: "دعونا نرى ما في جعبتنا وفيما إذا كانت الدول الأعضاء" في الاتحاد الأوروبي "تريد الرد أم لا" على هذا القرار.
آخر الأخبار
أخبار دولية
تطبيق
محكمة
العدل
الدولية
الداعي
الهجمات
التالي
الجيش الباكستاني: مقتل 5 جنود في معارك مع مسلحين
ماكرون: الغارات الإسرائيلية التي قتلت عددا كبيرا من النازحين في رفح أثارت غضبي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-05-25
اسبانيا تطالب إسرائيل بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية
أخبار دولية
2024-05-25
اسبانيا تطالب إسرائيل بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية
0
أخبار لبنان
2024-05-25
"الخارجية" رحبت بقرار محكمة العدل الدولية: فرصة مهمة لوضع حد لإعتداءات إسرائيل
أخبار لبنان
2024-05-25
"الخارجية" رحبت بقرار محكمة العدل الدولية: فرصة مهمة لوضع حد لإعتداءات إسرائيل
0
أخبار دولية
2024-05-24
مصر تطالب اسرائيل بـ"الامتثال" لقرارات محكمة العدل الدولية
أخبار دولية
2024-05-24
مصر تطالب اسرائيل بـ"الامتثال" لقرارات محكمة العدل الدولية
0
أخبار دولية
2024-05-24
السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة "يرحب" بقرار محكمة العدل الدولية
أخبار دولية
2024-05-24
السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة "يرحب" بقرار محكمة العدل الدولية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:35
البيت الأبيض: على إسرائيل اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين
أخبار دولية
12:35
البيت الأبيض: على إسرائيل اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين
0
أخبار دولية
12:26
بولندا تعلن عن قيود على حركة الدبلوماسيين الروس وروسيا تتوعد بالرد
أخبار دولية
12:26
بولندا تعلن عن قيود على حركة الدبلوماسيين الروس وروسيا تتوعد بالرد
0
أخبار دولية
12:20
كوريا الشمالية تعلن فشل عملية إطلاق القمر الاصطناعيّ
أخبار دولية
12:20
كوريا الشمالية تعلن فشل عملية إطلاق القمر الاصطناعيّ
0
أخبار دولية
12:15
الجيش المِصريّ يعلن مقتل أحد أفراد حرس الحدود في إطلاق نار في منطقة رفح
أخبار دولية
12:15
الجيش المِصريّ يعلن مقتل أحد أفراد حرس الحدود في إطلاق نار في منطقة رفح
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
06:34
بين الأطفال والمواد الاباحية على الانترنت.... أرقام صادمة وهذه التفاصيل!
منوعات
06:34
بين الأطفال والمواد الاباحية على الانترنت.... أرقام صادمة وهذه التفاصيل!
0
آخر الأخبار
01:25
التحكم المروري: جريح نتيجة حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على أوتوستراد الضبية قبل جسر الفهود باتجاه نهر الكلب
آخر الأخبار
01:25
التحكم المروري: جريح نتيجة حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على أوتوستراد الضبية قبل جسر الفهود باتجاه نهر الكلب
0
آخر الأخبار
01:22
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل قدمت للوسطاء عرضين لتحريك مباحثات صفقة تبادل الأسرى
آخر الأخبار
01:22
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل قدمت للوسطاء عرضين لتحريك مباحثات صفقة تبادل الأسرى
0
فنّ
03:12
بعد "عروس الحلانيّة" ماريتا... نادين الراسي تبارك لـ "بنت البيت" دانا عاصي الحلاني
فنّ
03:12
بعد "عروس الحلانيّة" ماريتا... نادين الراسي تبارك لـ "بنت البيت" دانا عاصي الحلاني
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:25
ميقاتي عرض مع لازارو للقرار 1701 ومع سليم للاوضاع الامنية واطلع من لازاريني على الاوضاع المالية للاونروا
أخبار لبنان
07:25
ميقاتي عرض مع لازارو للقرار 1701 ومع سليم للاوضاع الامنية واطلع من لازاريني على الاوضاع المالية للاونروا
0
أخبار دولية
06:24
التطورات في قطاع غزة توسطت تصريحات عدد من المسؤولين في بروكسل
أخبار دولية
06:24
التطورات في قطاع غزة توسطت تصريحات عدد من المسؤولين في بروكسل
0
أخبار دولية
00:18
الرئيس الكوري الجنوبي: سيول وطوكيو وبكين تتفق على تعزيز التعاون الثلاثي
أخبار دولية
00:18
الرئيس الكوري الجنوبي: سيول وطوكيو وبكين تتفق على تعزيز التعاون الثلاثي
0
تقارير نشرة الاخبار
15:00
محطة Drive Throw جديدة في الفيدار بالتعاون بين IPT ومؤسسة إدارة نفايات لبنان
تقارير نشرة الاخبار
15:00
محطة Drive Throw جديدة في الفيدار بالتعاون بين IPT ومؤسسة إدارة نفايات لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
تحفة معمارية جديدة في أبو ظبي بتوقيع لبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:54
تحفة معمارية جديدة في أبو ظبي بتوقيع لبناني
0
أخبار لبنان
13:49
إحتفال في مزار سيدة لبنان حريصا في ختام الشهر المريمي
أخبار لبنان
13:49
إحتفال في مزار سيدة لبنان حريصا في ختام الشهر المريمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
طرابلس: عاصمة الثقافة العربية تجمع لبنانيين من كافة الأعمار والمناطق حول الثقافة والآثار
تقارير نشرة الاخبار
13:41
طرابلس: عاصمة الثقافة العربية تجمع لبنانيين من كافة الأعمار والمناطق حول الثقافة والآثار
0
رياضة
13:38
حصيلة الأيام الأربعة في اليوم الختامي لمهرجان بيروت الرياضي مباشرةً من الفوروم دو بيروت
رياضة
13:38
حصيلة الأيام الأربعة في اليوم الختامي لمهرجان بيروت الرياضي مباشرةً من الفوروم دو بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لكل مواليد الـ٢٠٠٦ وما دون ... قريباً جداً سيصبح بإمكانكم الحصول على دفتر سوق
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لكل مواليد الـ٢٠٠٦ وما دون ... قريباً جداً سيصبح بإمكانكم الحصول على دفتر سوق
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
14:00
في أجواء رومانسية...حبيب دانا الحلاني يطلب يدها للزواج على شاطئ البحر (فيديو)
فنّ
14:00
في أجواء رومانسية...حبيب دانا الحلاني يطلب يدها للزواج على شاطئ البحر (فيديو)
2
فنّ
03:12
بعد "عروس الحلانيّة" ماريتا... نادين الراسي تبارك لـ "بنت البيت" دانا عاصي الحلاني
فنّ
03:12
بعد "عروس الحلانيّة" ماريتا... نادين الراسي تبارك لـ "بنت البيت" دانا عاصي الحلاني
3
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لكل مواليد الـ٢٠٠٦ وما دون ... قريباً جداً سيصبح بإمكانكم الحصول على دفتر سوق
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لكل مواليد الـ٢٠٠٦ وما دون ... قريباً جداً سيصبح بإمكانكم الحصول على دفتر سوق
4
فنّ
03:53
أويس مخللاتي بطل "الهيبة" يحسم الجدل... هل هو مثلي الجنس؟ (فيديو)
فنّ
03:53
أويس مخللاتي بطل "الهيبة" يحسم الجدل... هل هو مثلي الجنس؟ (فيديو)
5
فنّ
04:29
راغب علامة أشعل الأجواء.. فيديو من حفل زفاف ميشال الياس المر
فنّ
04:29
راغب علامة أشعل الأجواء.. فيديو من حفل زفاف ميشال الياس المر
6
فنّ
03:34
نانسي عجرم تقفز على الترامبولين مع ابنتها... ولقطات من حديقة الفيلا الخاصّة بها
فنّ
03:34
نانسي عجرم تقفز على الترامبولين مع ابنتها... ولقطات من حديقة الفيلا الخاصّة بها
7
أمن وقضاء
13:18
بعد انتشار خبر عن تعرض قاصر سوري للإغتصاب من قبل عراقيين في الحمرا... هذا ما أوضحته معلومات الـLBCI
أمن وقضاء
13:18
بعد انتشار خبر عن تعرض قاصر سوري للإغتصاب من قبل عراقيين في الحمرا... هذا ما أوضحته معلومات الـLBCI
8
حال الطقس
00:27
طقس حار ومغبر مع احتمال تساقط الامطار في بعض المناطق
حال الطقس
00:27
طقس حار ومغبر مع احتمال تساقط الامطار في بعض المناطق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More