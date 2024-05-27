الجيش الباكستاني: مقتل 5 جنود في معارك مع مسلحين

أعلن الجيش الباكستاني أن خمسة جنود قتلوا في مواجهات مسلحة مع متشددين إسلاميين في شمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان.



وأشار البيان إلى أن جنديين آخرين قتلا أمس الأحد. وذكر أن نحو 23 مسلحا قتلوا أيضا في اليومين الماضيين فيما وصفها بأنها عمليات مؤسسة على معلومات مخابرات استهدفت مخابئ للمسلحين في شمال غرب باكستان.