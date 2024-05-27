إسرائيل: المدنيون في رفح ربما قتلوا في حريق اندلع بعد غارة إسرائيلية

أعلن متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أن نتائج أولية لتحقيق يجرى في سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تفيد بأن غارة جوية استهدفت قيادات من حماس تسببت في اندلاع حريق قتل مدنيين في رفح.