إسرائيل تقول إنها تحقق في الغارة "الخطيرة" على رفح والتي تسببت بسقوط ضحايا من المدنيين

وصف متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء الغارة التي شنها الجيش على رفح والتي أدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين إلى جانب إثنين من نشطاء حركة حماس بأنها "خطيرة ومؤلمة"، مؤكدا على مباشرة التحقيق في الحادثة.



وقال آفي هايمان للصحافيين "نحن نحقق في الحادثة، لقد كان أمرا خطيرا بالتأكيد، أي خسارة في الأرواح، في أرواح المدنيين، أمر خطير ومؤلم".



وأضاف "نسعى إلى ملاحقة حماس والحد من الخسائر في صفوف المدنيين ... ستتكشف تفاصيل القصة".