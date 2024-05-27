الإمارات تدين استهداف إسرائيل لخيام النازحين في رفح

دانت وزارة الخارجية الإماراتية استهداف إسرائيلي لخيام النازحين في رفح بقطاع غزة.



وجاء في بيان للخارجية، أن الإمارات تدين "بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة وآخرها استهداف خيام للنازحين، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء".



وشددت الوزارة على أهمية تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية الذي يطالب إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح فورا.