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وزير خارجية كولومبيا: على المجتمع الدولي أن يزيد الضغط على إسرائيل

أخبار دولية
2024-05-27 | 09:32
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وزير خارجية كولومبيا: على المجتمع الدولي أن يزيد الضغط على إسرائيل
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وزير خارجية كولومبيا: على المجتمع الدولي أن يزيد الضغط على إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الكولومبي لويس جيلبرتو موريلو أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يشدد لإسرائيل وحلفائها على ضرورة التفاوض على حل سلمي للصراع في غزة.

وقال الوزير إن ما يحدث في غزة يمثل إبادة جماعية، بعد أن أدت الحملة العسكرية الإسرائيلية إلى مقتل نحو 36 ألف شخص، وفقا للسلطات المحلية في القطاع.

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