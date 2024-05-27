الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل تحقيقا "كاملا وشفافا" في الضربة على مخيم للنازحين في رفح

حثّ مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينسلاند على إجراء تحقيق "شامل وشفاف" في الغارة الإسرائيلية على رفح والتي أدت إلى مقتل 45 شخصا على الأقل.وقال وينسلاند في بيان: "أدعو السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في هذا الحادث، ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات، واتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين بشكل أفضل".