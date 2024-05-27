بولندا تعلن فرض قيود على حركة الدبلوماسيين الروس

أعلن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي أن بولندا ستفرض قيودا على حركة الدبلوماسيين الروس، ردّا على ما وصفها بـ"الحرب الهجينة" التي تشنّها موسكو.



وقال سيكورسكي للصحافيين في بروكسل بعد اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي: "أعلنت للتو عن قرار بولندي على صلة بمشاركة روسيا في حرب هجينة ضد الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بولندا: قيود على حركة الدبلوماسيين الروس في بلدنا".



وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اتهم الأسبوع الماضي "الدولة الروسية" بالقيام بمحاولات لتهريب آلاف المهاجرين من إفريقيا إلى أوروبا، في الوقت الذي تخطط فيه بولندا لتحصين حدودها الشرقية.