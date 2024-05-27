مقتل ثمانية أشخاص وخطف 150 آخرين في هجوم نفذه مسلحون في وسط نيجيريا

قتل مسلحون ثمانية أشخاص على الأقل وخطفوا نحو 150 قرويا في ولاية النيجر بوسط نيجيريا، على ما أفاد مسؤول حكومي محلي الاثنين.



وقال رئيس الحكومة المحلية أمينو نجوم لوكالة فرانس برس إن مهاجمين يستقلون دراجات نارية قتلوا خلال هذا الهجوم الذي وقع مساء الجمعة، ثمانية أشخاص و"خطفوا نحو 150 قرويا". وأكد مصدر في الأمم المتحدة هذه الحصيلة، فيما تحدثت وكالة الإغاثة النيجيرية عن "خطف أكثر من 100 شخص".

