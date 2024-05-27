زيلينسكي يدعو الغرب إلى إرغام روسيا بالوسائل كلها على السلام

دعا الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي الغرب إلى إرغام روسيا على السلام بالوسائل كلّها، فيما تطالب كييف بالتمكن من استخدام أسلحة غربية لضرب الأراضي الروسية.

وقال، خلال مؤتمر صحافيّ، في مدريد، إلى جانب رئيس الوزراء الاسبانيّ بيدرو سانشيز: "جنودنا يدافعون عن أنفسهم أمام الهجوم الروسيّ.”

وأضاف: “لهذا السبب يجب أن نكثف عملنا المشترك مع شركائنا لتحقيق المزيد: الأمن وإرغام روسيا بشكل ملموس على السلام بالوسائل كلها.”

وتطالب أوكرانيا التي تواجه صعوبات في عدة مناطق على الجبهة الشرقية والشمالية الشرقية، بالتمكن من ضرب المواقع والقواعد الخلفية الروسية في الاراضي الروسية بأسلحة غربية وهو ما يرفضه الأميركيون والاوروبيون حتى الآن.