بوريل في مؤتمر بروكسل: لمضاعفة جهودنا لإيجاد حل سياسي للصراع في سوريا

تعهد الاتحاد الاوروبيّ بأكثر من ملياري يورو (2.17 مليار دولار) لدعم اللاجئين السوريين، في المنطقة ورفض أي حديث عن عودة محتملة للاجئين إلى وطنهم، لأن ظروف العودة الطوعية والآمنة ليست مهيئة.

وقال مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل: "لكنّ التزامنا لا يمكن أن ينتهي بالتعهدات المالية وحدها"، وذلك عند بدء مؤتمر في شأن سوريا، في بروكسل.

وأضاف: "على الرغم من الافتقار إلى تقدم في الآونة الأخيرة، لا بد أن نعيد مضاعفة جهودنا لإيجاد حل سياسي للصراع، حل يدعم تطلعات الشعب السوريّ لمستقبل سلميّ وديمقراطيّ.”