روسيا سترفع حركة طالبان من قائمتها "للمنظمات الإرهابية"

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده سترفع حركة طالبان من "قائمة المنظمات الإرهابية" في روسيا بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات ونصف على عودتها إلى السلطة في أفغانستان.



ونقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء عن لافروف قوله "اتخذت كازاخستان مؤخرا قرارا، وسنتخذه أيضا، ويهدف إلى شطب "طالبان" من قائمة المنظمات الإرهابية"، في روسيا.



وبرر لافروف في حديث على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طشقند في أوزبكستان، القرار قائلا "إنهم يمثلون السلطة الفعلية" في أفغانستان.



