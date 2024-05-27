بوتين يعلن في أوزبكستان زيادة إمدادات الغاز الروسيّ

أعلن الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين أنّ إمدادات الغاز الروسيّ إلى أوزبكستان ستزداد بشكل كبير قريبًا، وذلك خلال زيارة رسمية يجريها للدولة الواقعة في آسيا الوسطى والتي تخطط موسكو لبناء محطات للطاقة النووية منخفضة القوة فيها.

وقال الرئيس الروسيّ، خلال لقاء مع نظيره الأوزبكي شوكت ميرزيوييف، في طشقند عاصمة أوزبكستان، إنّ "العمل جار لزيادة كميات ضخ الغاز إلى أوزبكستان إلى 11 مليار متر مكعب العام المقبل".

ومنذ غزو الجيش الروسيّ لأوكرانيا في شباط 2022، يتواصل فلاديمير بوتين باستمرار مع زعماء الجمهوريات السوفياتية الخمس السابقة في آسيا الوسطى، القريبة من الكرملين على الرغم من حيادها الدبلوماسي المعلن في الملف الأوكراني.