نتنياهو يصف الضربة التي استهدفت نازحين في رفح بأنها "حادث مأسوي"

وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الضربة التي استهدفت مخيّماً للنازحين في مدينة رفح في قطاع غزة بأنها "حادث مأسوي"، مشيراً إلى أنّ حكومته "تحقّق فيه".



وقال نتنياهو أمام الكنيست: "في رفح، قمنا بإجلاء مليون شخص لا علاقة لهم بما يجري، ورغم قصارى جهدنا وقع حادث مأسوي أمس الأحد".



وأضاف: "إنّنا نحقّق في القضية وسنتوصّل إلى نتائج"، بعد مقتل 45 شخصاً في الغارة الإسرائيلية التي أدّت إلى نشوب حريق، وفقاً لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.