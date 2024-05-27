وكالة الطاقة الذرية: مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب يتجاوز 30 مرة الحد المسموح به

زادت إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب في الأشهر الأخيرة، وكثفت برنامجها النووي، بحسب تقرير غير معد للنشر للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اطلعت عليه وكالة فرانس برس.



وبلغت المخزونات الإيرانية 6201,3 كيلوغراماً في 11 أيار مقارنة مع 5525,5 كيلوغراماً في شباط، أي أكثر بثلاثين ضعفاً من الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015، علماً أن طهران تنفي سعيها إلى حيازة القنبلة النووية.