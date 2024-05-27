مجزرة رفح طالت غزيين التجأوا الى خيم في حي تل السلطان غربي مدينة رفح

مجزرة رفح طالت غزيين التجأوا الى خيم في حي تل السلطان غربي مدينة رفح، الذي كان يُفترض أن يكون آمنا، فسقطت الصواريخ عليهم، ولم يجدوا حتى حائط يحميهم من حممها.