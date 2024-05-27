الجيش المِصريّ يعلن مقتل أحد أفراد حرس الحدود في إطلاق نار في منطقة رفح

قُتل أحد أفراد حرس الحدود المصريين في "إطلاق نار" وقع على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة حيث تتواجد قوات اسرائيلية، بحسب ما أعلن الجيش المصري الاثنين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك إن "القوات المسلحة المصرية تجري تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح ما أدى الى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين".

وأعلن الجيش الاسرائيلي أنه يجري تحقيقا في حادثة "اطلاق نار وقعت على الحدود المصرية"، مؤكدا وجود اتصالات مع مصر بهذا الشأن.