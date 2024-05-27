بولندا تعلن عن قيود على حركة الدبلوماسيين الروس وروسيا تتوعد بالرد

أعلن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي الاثنين أن بلاده ستفرض قيودا على حركة الدبلوماسيين الروس، ردّا على ما وصفها بـ"الحرب الهجينة" التي تشنّها موسكو.



وهو ما ردت عليه روسيا بقولها إنها ستتخذ "إجراءات انتقامية" ضد بولندا.



وقال سيكورسكي للصحافيين في بروكسل بعد اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي الاثنين "أعلنت للتو عن قرار بولندي على صلة بمشاركة روسيا في حرب هجينة ضد الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بولندا: قيود على حركة الدبلوماسيين الروس في بلدنا".



وستطال القيود جميع الدبلوماسيين وموظفي السفارة الآخرين في وارسو، باستثناء السفير.



وقال الوزير إنهم لن يتمكنوا من التنقل إلا في محافظة مازوفيا الوسطى، وسيتمكن القناصل من التحرك في المقاطعات التي يمارسون فيها وظائفهم فقط.

