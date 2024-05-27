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طالب يطعن معلمة في مدرسة غرب فرنسا

أخبار دولية
2024-05-27 | 16:35
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طالب يطعن معلمة في مدرسة غرب فرنسا
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طالب يطعن معلمة في مدرسة غرب فرنسا

أوقفت السلطات الفرنسية طالبًا يبلغ من العمر 18 عامًا، في غرب فرنسا، بعد أن طعن معلمة في الوجه ولاذ بالفرار. 

     

وأوضح بيان مشترك صادر عن السلطات، بما في ذلك المحافظ والمدعي العام، أنّ المعلمة وهي من بلدة شيميل أون أنجو في غرب فرنسا "أصيبت في الوجه" وحياتها ليست في خطر.

     

بعد الهجوم الذي وقع صباح الاثنين، غادر المشتبه به بسرعة عبر النافذة، تاركًا سلاحه، وفقًا للسلطات. 

     

واعتقله رجال الدرك والشرطة البلدية. وقال المسؤولون في البيان إن الشاب ليس من أصحاب السوابق.

     

وفُتح تحقيق في "محاولة القتل".

 

واستبعد النائب العام إريك بويار وجود "أي دافع ديني أو متطرف" للهجوم.

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