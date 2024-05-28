اليونيسف ترجح عدم العثور على ناجين في موقع انزلاق التربة في بابوا غينيا الجديدة

أعلن مسؤول في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لوكالة فرانس برس الثلاثاء أنه "من غير المرجح" العثور على مزيد من الناجين في المنطقة التي تعرضت لانزلاق التربة في بابوا غينيا الجديدة.



وقال نيلز كرايير من مكتب اليونيسف في بابوا غينيا الجديدة "إنها ليست مهمة إنقاذ، إنها مهمة انتشال ضحايا".



أضاف "من المستبعد جدا أن يكونوا على قيد الحياة".



وأعربت حكومة بابوا غينيا الجديدة عن خشيتها من أن يكون نحو ألفي شخص قد طمروا في احدى القرى النائية في الساعات الأولى من يوم 24 ايار.