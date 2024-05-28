محكمة أرجنتينية تأمر حكومة الرئيس ميلي بالإفراج عن أطنان من المساعدات المخصصة للفقراء



أمرت محكمة أرجنتينية الاثنين حكومة الرئيس خافيير ميلي بالإفراج عن أطنان من المواد الغذائية المخصصة للفقراء والتي لا تزال محتجزة بانتظار اجراء عملية جرد أمر بها الرئيس.



وتم تجميد المساعدات المخصصة لعشرات الآلاف من مطابخ الحساء منذ تولي ميلي الرئاسة في كانون الأول/ديسمبر، حيث تعهد بخفض الإنفاق العام والقضاء على الفساد في نظام الرعاية الاجتماعية في البلاد.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، نفذت الحكومة عشرات المداهمات ضد مطابخ الحساء والمنظمات التي تديرها، وسط اتهامات بإجبارها الفقراء على المشاركة باحتجاجات مناهضة للحكومة مقابل الطعام.

