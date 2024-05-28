مقتل 7 أشخاص على الأقل في الفلبين جراء عاصفة

أعلنت السلطات الفلبينية أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بسبب العاصفة الاستوائية إوينيار التي ضربت البلاد في مطلع الأسبوع، وقال الرئيس فرديناند ماركوس إن جهود البحث والإنقاذ ستستمر.



وجلبت العاصفة أوينيار رياحا قوية وأمطارا غزيرة إلى مقاطعات تقع جنوبي العاصمة مانيلا مما أدى إلى إغلاق مطارات وموانئ بحرية وانقطاع الكهرباء.



وقال ماركوس، قبيل قيامه بزيارة دولة إلى سلطنة بروناي، إن العاصفة ألحقت أضرارا بنحو 27 ألف شخص وعطلت عمليات التشغيل في ثلاثة مطارات وتسعة موانئ بحرية في مطلع الأسبوع.