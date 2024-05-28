جهات مانحة تتعهّد بـ5,4 مليارات دولار للاجئين السوريين

تعهّد مانحون دوليون بقيادة الاتحاد الأوروبي الإثنين تقديم خمسة مليارات يورو (5,4 مليار دولار) للاجئين السوريين، مع إصرار بروكسل على وجوب عدم "دفعهم للعودة" إلى بلادهم التي نهشتها الحرب.



وفي الاجتماع السنوي الذي استضافه الاتحاد الأوروبي برئاسة مسؤول السياسة الخارجية فيه جوزيب بوريل، تعهّد التكتّل تقديم 2,12 مليار يورو في العامين 2024 و2025.



يشمل هذا الرقم 560 مليون يورو تم التعهّد بها بالفعل هذا العام للسوريين النازحين داخل البلاد وفي لبنان والأردن والعراق، والمبلغ نفسه للعام 2025.



كما تعهّد التكتل تقديم مليار يورو للاجئين السوريين في تركيا المجاورة.