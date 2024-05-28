كوريا الجنوبية: مبعوثون ينددون بمحاولة كورية الشمالية إطلاق قمر صناعي

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن مبعوثين معنيين بالشأن النووي من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان نددوا بشدة في خلال مكالمة هاتفية بأحدث محاولة قامت بها كوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعي.



وقالت إن محاولة الإطلاق الفاشلة تمثل انتهاكا مباشرا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي تحظر استخدام كوريا الشمالية لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية، وتشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن بالمنطقة.